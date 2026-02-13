Имущество воронежского агрокомплекса «Метака» вновь продают за 256 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося воронежского ООО «Агрокомплекс "Метака"» Наталья Голубцова выставила на торги в форме публичного предложения имущественный комплекс компании. Начальная цена составляет 256,9 млн руб. Задаток для участия в торгах — 20%. Информация об этом была опубликована на «Федресурсе».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Имущество продается единым лотом. В его состав входят земельный участок площадью 77 тыс. кв. м., производственный комплекс на 4 тыс. кв. м, административно бытовой корпус, здание котельной, система водоснабжения и канализация, теплосеть и газопровод. Объекты расположены в Новоусманском районе.

Заявки на участие в торгах принимаются с 16 февраля по 11 апреля.

Последний раз имущество комплекса пытались продать в июле 2025 года по той же начальной цене. Торги проходили в формате открытого аукциона. Он был признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.

В октябре 2024 года имущественный комплекс «Метаки» выставляли на продажу за 285,4 млн руб. Однако и тогда аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. Также осенью прошлого года за 13,2 млн руб. пытались продать оборудование компании, но тогда его никто не выкупил. Торги состоялись лишь в январе 2025-го — воронежский предприниматель Владимир Скориков приобрел машины «Метаки» за 9 млн руб.

Агрохолдинг признали несостоятельным в мае из-за долгов на 304 млн руб. С иском о банкротстве компании в январе 2022 года обратилось воронежское ООО «Форсети» Ларисы Хименко и Екатерины Шугалеевой. Впоследствии заявитель был заменен в порядке процессуального правопреемства на белгородское ООО «Форсети» Сергея Долженкова. В октябре 2025-го конкурсное производство в отношении «Метаки» продлили на шесть месяцев.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Агрокомплекс "Метака"» было зарегистрировано в июле 2010 года в Новоусманском районе Воронежской области. Уставный капитал — 20 млн руб. Основной вид деятельности — упаковывание товаров. Владелец и руководитель (до начала процедуры банкротства) — Батырхан Будайханов. Он также контролирует местные ООО «ТД "Московский-РВ"» (также в процессе банкротства), ООО «Винегрет», ООО «Винегрет 2», ООО «Винегрет плюс», ООО «Продуктовая поляна». 2024 год «Агрокомплекс "Метака"» отработал с выручкой в 7,9 млн руб. и чистым убытком в 280 млн руб.

Егор Якимов