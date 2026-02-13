Пискарев: за рубежом готовят провокаторов для вмешательства в российские выборы

Российские власти выявили образовательные онлайн-курсы, занимающиеся подготовкой «агентов влияния», которых рассчитывают задействовать в ходе избирательной кампании в Государственную думу. Об этом сообщил в Telegram-канале глава думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Василий Пискарев («Единая Россия»).

Работа над подготовкой провокаторов, в частности, осуществляется из Германии и Прибалтики, а финансируются они, в том числе из бюджета Евросоюза, рассказал господин Пискарев. Он также сообщил, что располагает данными, согласно которым «на одной латвийской площадке» за несколько лет прошли обучение тысячи граждан, большая часть из которых проживает в России.

«Работает ряд «факультетов». Например, факультет подготовки самозваных «кандидатов», то есть тех, кого попытаются продвигать в органы власти»,— заявил глава российской комиссии. Вместе с тем, по его словам, работает «факультет "избирателей" и "наблюдателей"». Среди преподавателей, как отметил Василий Пискарев, есть российские иноагенты.

Всей этой информацией депутат поделился на заседании глав парламентских комитетов по международным отношениям, обороне и безопасности стран-участниц ОДКБ.

Степан Мельчаков