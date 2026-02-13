Росреестр предложил увеличить выплату для юрлиц за выписку из ЕГРН

Росреестр намерен увеличить на 17% плату для юрлиц за получение выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. Она составит 1,64 тыс. руб. Это следует из подготовленного ведомством проекта приказа.

В пояснительной записке отмечается, что стоимость выписки из ЕГРН ниже стоимости выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (1,64 тыс. руб.). Госпошлину решили увеличить для «соблюдения баланса между объемом предоставляемых сведений и стоимостью соответствующих выписок из ЕГРН».

По закону «О государственной регистрации недвижимости» с 1 марта 2023 года персональные данные из ЕГРН не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия владельца. ФИО владельца недвижимости и дату его рождения покажут только его супруге или супругу, а также некоторым сотрудникам госорганов и нотариусам. Выписка ЕГРН нужна для проведения и оспаривания сделок с недвижимостью, при оформлении наследства, завещания и других процедурах. Максимальный штраф за продажу данных ЕГРН для компаний составляет 600 тыс. руб.