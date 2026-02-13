«Яндекс.Такси»: поездки на такси стали на треть дольше из-за снегопада

Длительность поездок на такси во время снегопада в Москве увеличивается на 30% из-за загруженности и плохой видимости на дорогах. Об этом сообщили ТАСС в «Яндекс (MOEX: YDEX). Такси».

«В снегопады и метели поездки на такси занимают больше времени… На некоторых маршрутах или в часы пик — в два раза и больше»,— сообщили в компании. Утром заметно увеличивается длительность поездок на дорогах по направлению к аэропортам, добавили в сервисе.

В компании отметили, что стоимость поездки зависит от ее длительности, так как цена такси формируется за счет километров и минут в пути. Из-за плохих погодных условий в столице водителям требуется больше времени, чтобы завершить заказ. Так растут расходы на топливо и поднимается спрос, что приводит к повышенному коэффициенту. «Базовые тарифы сервиса в сложных погодных условиях не меняются»,— подчеркнули в «Яндекс. Такси».