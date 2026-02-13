В Чувашии завершили расследование дела о сети интим-салонов

В Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы, обвиняемой в создании сети интим-салонов, действовавшей в девяти регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашии

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, первый салон работал в центре Чебоксар под видом массажного оздоровительного кабинета, но предоставлял услуги эротического характера. Организаторами выступили двое жителей Оренбурга, зарегистрировавшие ООО.

Аналогичные салоны работали в Башкирии, Самарской, Нижегородской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской областях и Пермском крае.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2018 года по статье 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Организатору вменяется легализация около 40 млн руб. и предъявлено обвинение по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Обвиняются также один сообщник и 17 участниц сообщества в возрасте от 33 до 53 лет.

Трое участников находятся под залогом, еще 16 — под подпиской о невыезде.

Анна Кайдалова