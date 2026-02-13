В деле о банкротстве Дмитрия Дзепы сняли обеспечение с имущества

Первый арбитражный апелляционный суд отказал Василию Чагорову, финансовому управляющему арестованного предпринимателя Дмитрия Дзепы, в жалобе на снятие обеспечительных мер с имущества — трех десятков объектов недвижимости в Нижнем Новгороде и четырех автомобилей.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», возник конфликт между двумя судебными решениями по активам арестанта. В июне прошлого года Нижегородский райсуд по иску прокуратуры решил обратить в доход бюджета имущество обвиняемого в мошенничестве предпринимателя (его уголовное дело еще не рассмотрено). После этого Дмитрий Дзепа подал на свое банкротство, и в декабре арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на то же самое имущество, которое по закону должно было попасть в конкурсную массу и продаваться с торгов. Однако арбитраж затем решил отменить введенные им обеспечительные меры.

Судя по картотеке, Дмитрий Дзепа обращался за разъяснением этого решения — значит ли оно, что теперь его имущество может быть реализовано вне рамок дела о банкротстве по решению Нижегородского райсуда (по обращению на него взыскания 621,8 млн руб., потребованных прокурором).

Арбитражный суд в разъяснении отказал, сославшись, что его судебное определение ясное и оно «никоим образом не может устанавливать порядок предъявления и взыскания» денежного требования к банкроту.

Иван Сергеев