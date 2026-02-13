Пострадавшие после атаки БПЛА в Волгоградской области находятся в реанимации

Администрация Волгоградской области сообщила об оказанной медицинской помощи трем пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА. Напомним, обломки беспилотника повредили дом в хуторе Ямы Среднеахтубинского района. Был госпитализирован 12-летний мальчик. В Красноармейском районе пострадали 18-летний подросток и женщина. Их доставили в больницу.

У всех троих извлекли осколки. Им продолжают оказывать медпомощь, сейчас они находятся в реанимации. Врачи оценивают состояние как стабильное.

По данным МО РФ, за прошедшую ночь над Волгоградской областью было сбито 43 беспилотника. Обломки дронов рухнули возле жилых домов на бульваре 30-летия Победы, 8-й Воздушной Армии, 9А и проспекте им. Героев Сталинграда. Обломки повредили автомобили и выбили стекла в квартирах, в результате чего жители поврежденных зданий были эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР) в школе №102. Для пострадавших организовано горячее питание и спальные места, транспортировка осуществляется автобусами.

Помимо жилых районов, БПЛА упали на территории промышленных объектов в Волгограде и области. Губернатор Андрей Бочаров поручил оперативным службам и муниципальным образованиям провести оценку ущерба, ликвидировать последствия и оказать помощь пострадавшим.

Нина Шевченко