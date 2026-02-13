В Башкирии ожидается усиление ветра, изморозь и гололед

В субботу, 14 февраля, в Башкирии ожидается юго-западный ветер 8–13 м/с, ночью местами порывы достигнут 16 м/с, сообщает Башгидрометцентр.

Облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, ночью по северу до умеренного. Днем в отдельных районах республики будет гололед, на некоторых участках дорог гололедица, ночью и утром туман, видимость составит 500-1000 м.

Температура воздуха ночью — -8…-13°, в юго-восточных районах — -17…-22°, днем — -1…-6°, юго-востоке — до -11°.

Майя Иванова