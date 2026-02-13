Башкирия поставила на внутрироссийский рынок 44,4 тысячи тонн зерновых

С 12 января по 12 февраля производители Башкирии отправили в другие субъекты России 44,4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Сельхозпродукция поставлялась в 13 регионов — Астраханскую, Воронежскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Ростовскую, Самарскую, Челябинскую область, а также в Краснодарский и Пермский край, Карелию, Татарстан, Удмуртию и Чувашию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Почти половина вывезенных зерновых пришлась на пшеницу, (около 21,9 тыс. тонн), общая масса поставленного ячменя превысила 18,6 тыс. тонн.

В январе прошлого года объем вывоза зерна и зернопродуктов из Башкирии превысил 71,7 тыс. тонн, первое место по поставкам занимала ячмень (33,1 тыс. тонн), на втором — пшеница (32,2 тыс. тонн). Потребителями продукции башкирского сельского хозяйства стали 18 регионов. За весь 2025 год республика поставила на внутрироссийский рынок 685,3 тыс. тонн зерновых.

Идэль Гумеров