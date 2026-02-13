Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье передано в суд дело о коммерческом подкупе на 10 млн рублей

В Новотроицке завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе группой лиц в особо крупном размере. Обвиняемые, 38-летний житель Магнитогорска и 51-летний житель Московской области, подозреваются в получении незаконного вознаграждения от директора коммерческой фирмы. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год фигуранты уголовного дела, занимавшие руководящие посты в строительной компании получили более десяти млн руб. за предоставление преференций при выполнении договора субподряда на территории предприятия в Новотроицке.

Во время расследования имущество подозреваемых стоимостью свыше трех млн руб. было арестовано. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Георгий Портнов