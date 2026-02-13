Экспертиза одобрила включение нижегородского Трехсвятского квартала в реестр ОКН
Историко-культурная экспертиза одобрила включение выявленного объекта культурного наследия (ОКН) «Комплекс городской застройки в районе улиц Короленко, Славянской, Студеной и Новой г. Нижнего Новгорода» в реестр ОКН регионального значения. Акт экспертизы, подготовленной Анной Малышевой, до 20 февраля 2026 года проходит заочные общественные обсуждения.
В реестр выявленных ОКН квартал был включен в сентябре 2025 года.
В комплексе городской застройки второй половины XIX — начала XX века в 1859-60 годах была построена каменная церковь Трех святителей. По ее названию этот квартал назван Трехсвятским и относится к одному из «заповедных» кварталов города.
Наиболее активный период градостроительного развития пришелся на 80-90-е годы XIX века. Основу застройки составляли деревянные дома высотой один-два этажа, принадлежавшие людям среднего достатка: чиновникам, мещанам, крестьянам, переехавшим из деревень.
Улица Короленко была окраинной, там находились канатные фабрики, почему она и называлась тогда Канатной. На ней находятся федеральные ОКН «Дом, в котором 1875-86 гг. жил у своего деда Горький Алексей Максимович», «Дом, в Котором в 1888-1896 гг. жил писатель Короленко Владимир Галактионович», Церковь трех святителей.
Улица Новая была проложена поперек Канатной, соединяя Напольно-Монастырскую улицу (сейчас Белинского), Новую площадь (Горького) и Ильинскую улицу. Славянская улица выходила к Немецкому кладбищу, почему и называлась Немецкой.
В первой половине XX века градостроительная среда постепенно деградировала из-за отсутствия должного содержания. Часть домов и построек была разобрана, часть утратила исторический облик. В 70-е годы прошлого века были предложения ликвидировать историческую застройку и построить многоэтажные дома. Но проект реализован не был. В 1975-85 годах на северной стороне улицы Горького построили высотные дома, из-за чего Студеная улица оказалась разорванной. На углу квартала построили здания областного управления МВД, треста Горьковмежколхозстроя и другие.
В 1984 году территория была признана ценной. В 90-е годы и начале нулевых на ней строили жилые и административные здания по проектам ведущих архитекторов города. Среди них дом «Пила» (Славянска, 10А) и «Кунштюк» (Студеная, 53а).
Сейчас квартал представляет собой совокупность исторической, советской и современной застройки. Дома квартала имеют мемориальную ценность, связанную с именами деятелей культуры, искусства и архитектуры. Например, в северном флигеле усадьбы архитектора В. М. Лемке (Короленко, 11) жил Максим Горький, у которого в гостях бывали Иван Бунин, Антон Чехов, Федор Шаляпин и другие.
Всего на территории квартала находится 31 ОКН, включая три федерального значения. Значительная часть ОКН по архитектуре относится к эклектике с элементами позднего классицизма. Часть исторических построек возведена с элементами модерна.