Экспертиза одобрила включение нижегородского Трехсвятского квартала в реестр ОКН

Историко-культурная экспертиза одобрила включение выявленного объекта культурного наследия (ОКН) «Комплекс городской застройки в районе улиц Короленко, Славянской, Студеной и Новой г. Нижнего Новгорода» в реестр ОКН регионального значения. Акт экспертизы, подготовленной Анной Малышевой, до 20 февраля 2026 года проходит заочные общественные обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Квартал Церкви трех святителей в Нижнем Новгороде Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Границы выявленного ОКН «Комплекс городской застройки в районе улиц Короленко, Славянской, Студеной и Новой г. Нижнего Новгорода» Фото: из акта историко-культурной экспертизы Церковь Трех Святителей, перестроенная в клуб, 1934 г. Фото: из акта историко-культурной экспертизы Общий вид улицы Короленко, конец XIX в. Фото: из акта историко-культурной экспертизы Общий вид застройки квартала церкви Трех Святителей, 1988 г. Фото: из акта историко-культурной экспертизы План Нижнего Новгорода, 1893 год Фото: из акта историко-культурной экспертизы Следующая фотография 1 / 6 Квартал Церкви трех святителей в Нижнем Новгороде Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Границы выявленного ОКН «Комплекс городской застройки в районе улиц Короленко, Славянской, Студеной и Новой г. Нижнего Новгорода» Фото: из акта историко-культурной экспертизы Церковь Трех Святителей, перестроенная в клуб, 1934 г. Фото: из акта историко-культурной экспертизы Общий вид улицы Короленко, конец XIX в. Фото: из акта историко-культурной экспертизы Общий вид застройки квартала церкви Трех Святителей, 1988 г. Фото: из акта историко-культурной экспертизы План Нижнего Новгорода, 1893 год Фото: из акта историко-культурной экспертизы

В реестр выявленных ОКН квартал был включен в сентябре 2025 года.

В комплексе городской застройки второй половины XIX — начала XX века в 1859-60 годах была построена каменная церковь Трех святителей. По ее названию этот квартал назван Трехсвятским и относится к одному из «заповедных» кварталов города.

Наиболее активный период градостроительного развития пришелся на 80-90-е годы XIX века. Основу застройки составляли деревянные дома высотой один-два этажа, принадлежавшие людям среднего достатка: чиновникам, мещанам, крестьянам, переехавшим из деревень.

Улица Короленко была окраинной, там находились канатные фабрики, почему она и называлась тогда Канатной. На ней находятся федеральные ОКН «Дом, в котором 1875-86 гг. жил у своего деда Горький Алексей Максимович», «Дом, в Котором в 1888-1896 гг. жил писатель Короленко Владимир Галактионович», Церковь трех святителей.

Улица Новая была проложена поперек Канатной, соединяя Напольно-Монастырскую улицу (сейчас Белинского), Новую площадь (Горького) и Ильинскую улицу. Славянская улица выходила к Немецкому кладбищу, почему и называлась Немецкой.

В первой половине XX века градостроительная среда постепенно деградировала из-за отсутствия должного содержания. Часть домов и построек была разобрана, часть утратила исторический облик. В 70-е годы прошлого века были предложения ликвидировать историческую застройку и построить многоэтажные дома. Но проект реализован не был. В 1975-85 годах на северной стороне улицы Горького построили высотные дома, из-за чего Студеная улица оказалась разорванной. На углу квартала построили здания областного управления МВД, треста Горьковмежколхозстроя и другие.

В 1984 году территория была признана ценной. В 90-е годы и начале нулевых на ней строили жилые и административные здания по проектам ведущих архитекторов города. Среди них дом «Пила» (Славянска, 10А) и «Кунштюк» (Студеная, 53а).

Сейчас квартал представляет собой совокупность исторической, советской и современной застройки. Дома квартала имеют мемориальную ценность, связанную с именами деятелей культуры, искусства и архитектуры. Например, в северном флигеле усадьбы архитектора В. М. Лемке (Короленко, 11) жил Максим Горький, у которого в гостях бывали Иван Бунин, Антон Чехов, Федор Шаляпин и другие.

Всего на территории квартала находится 31 ОКН, включая три федерального значения. Значительная часть ОКН по архитектуре относится к эклектике с элементами позднего классицизма. Часть исторических построек возведена с элементами модерна.

Галина Шамберина