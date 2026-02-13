Нижегородца приговорили к двум годам колонии за хищение 23 тонн топлива

Приокский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в результате которого была похищена крупная партия топлива. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела в мае 2023 года обвиняемый обманул финансового директора компании «ТК Рост-Эк» и с помощью двух подельников, не осведомленных о преступных намерениях фигуранта, погрузил и похитил 23,3 тонны дизеля стоимостью 1,2 млн руб.

Подсудимого признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил ему два года колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшей компании, которая потребовала возместить ущерб.

Владимир Зубарев