Бастрыкин затребовал доклад по делу о дорогах в районе Марий Эл

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе уголовного дела из-за нарушений транспортной инфраструктуры в Медведевском районе Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жители коттеджного поселка «Добрый» поселка Знаменского пожаловались на отсутствие пешеходных зон, тротуаров и уличного освещения.

По их данным, общественный транспорт не доезжает до конечной остановки, из-за чего пассажиров, в том числе детей, высаживают далеко от их домов, иногда в нескольких километрах.

Анна Кайдалова