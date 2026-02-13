Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе уголовного дела из-за нарушений транспортной инфраструктуры в Медведевском районе Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о дорогах в районе Марий Эл

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о дорогах в районе Марий Эл

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жители коттеджного поселка «Добрый» поселка Знаменского пожаловались на отсутствие пешеходных зон, тротуаров и уличного освещения.

По их данным, общественный транспорт не доезжает до конечной остановки, из-за чего пассажиров, в том числе детей, высаживают далеко от их домов, иногда в нескольких километрах.

Анна Кайдалова