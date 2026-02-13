Аренда показывает высокий класс

Всё, что не продается, теперь сдается: на рынке аренды высокобюджетного жилья появилось рекордное количество лотов. Собственники, как выяснил “Ъ FM”, отчасти пытаются отбить налоги на имущество. Но при этом сами ставят ценовые рекорды. Так, таунхаус в Хамовниках предлагают снять за 9 млн руб. в месяц. «Золотую сотню» самых дорогих квартир в аренду изучала Аэлита Курмукова.

1 млн руб. в месяц, с этой суммы стартует прайс-лист самых дорогих предложений для аренды: лоты от 200 кв. м до 700 кв. м, иногда даже без мебели, чаще расположенные внутри Садового кольца. Можно арендовать резиденцию, пентхаус, таунхаус со своим двориком в центре Москвы и отдельный особняк.

Один из них сейчас сдается на Цветном бульваре за 7 млн руб. в месяц. Дом разделен на офисную, представительскую и жилую зоны, на семь комнат. На рынке аренды этот лот представлен впервые. И таких объектов стало заметно больше, рассказала заместитель генерального директора компании «Intermark Аренда» Ирина Семёнова:

«Рынок сейчас оздоровился: соотношение спроса и предложения приходит в некую норму. В силу того, что объекты большой площади за последний квартал "вымылись" с рынка, сейчас топ-100 — это меньшая площадь и большая цена. Если мы говорим о средней стоимости аренды, то она составляет 1,62 млн руб. в месяц за лот порядка в 250 кв. м. Это на 3% выше, чем год назад».

Рынок аренды подтянулся вслед за элитными новостройками, которые за год подорожали на 30%. Средняя цена квадратного метра делюкс-жилья пробила отметку в 3,5 млн руб. Вместе с тем чем дороже квартира, тем выше налог на имущество. А продается такое жилье теперь дольше, поэтому его начали сдавать, пояснил партнер NF Group Андрей Соловьев:

«Кадастровая стоимость за декабрь и январь 2026-го увеличилась резко. По некоторым жилым комплексам — в 2,5 раза.

Собственникам нужно как-то окупать эти квартиры. В Москве, если лот имеет кадастровую стоимость более 300 млн руб., то налог составит 2%, 6 млн руб. в год. Люди хотят уже не просто продавать, а как-то окупать такой актив.



Я бы порекомендовал заказать свои выписки и посмотреть, как изменилась кадастровая стоимость. Государство хочет получать больше дохода с людей, которые владеют дорогим жильем».

Похожая ситуация и на рынке загородного жилья. Но там собственники одновременно пытаются и сдать, и продать объекты, рассказал генеральный директор агентства AIM Илья Менжунов:

«Их предлагают в аренду, чтобы хотя бы сократить расходы на содержание. На Рублевке, на 6-м км от МКАД года полтора за 600 млн руб. продавался особняк. В итоге его сдали за 2,5 млн руб. в месяц. На Новой Риге объект стоил 135 млн руб., его продавали-продавали, потом решили отдать в аренду за 600 тыс. руб. в месяц.

Такая тенденция будет сохраняться. Иногда собственники пытаются усидеть на двух стульях и стараются вписать в договор для потенциальных арендаторов, что в процессе имеют право осуществлять показы объекта для продажи. Но, как правило, вторая сторона на это не идет. Если такие случаи и бывают, то прописываются либо отступные, какой-то штраф, либо ограниченное количество показов, условно, раз в месяц».

Такие объекты, как правило, снимают те, кто достраивает свои дома. И условия теперь ставят сами арендаторы, делятся брокеры. Компенсация за досрочное расторжение контракта и выселение жильцов в случае продажи составляет уже стоимость трехмесячной аренды.

Аэлита Курмукова