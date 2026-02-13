Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В пермском аэропорту электрокар повредил самолет

10 февраля в аэропорту Большое Савино произошел авиационный инцидент с участием воздушного судна Superjet компании «Россия». Как сообщает telegram-канал «Авиаторщина», лайнер прилетел в Пермь из Москвы. После посадки к самолету подъехал электрокар, который не смог остановиться вовремя. В результате он задел воздушное судно и повредил нижнюю УКВ-антенну. Борт был отстранен от полетов, обратный рейс в Москву был отменен. Пассажиры были доставлены в столицу другими рейсами.

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

