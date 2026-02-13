Экс-замглавы Нефтеюганска и бывший депутат-бизнесмен осуждены по делу о взятках

Нефтеюганский районный суд (ХМАО-Югра) приговорил бывшего заместителя главы Нефтеюганска Елену Абрамову к 7 годам и 8 месяцам колонии общего режима по обвинению в получении взятки и других преступлениях. Также приговор вынесен экс-депутату Тюменской областной думы, бизнесмену Богдану Богославцу. Его приговорили к 7 годам и 7 месяцам исправительной колонии строгого режима, а также штрафу свыше 1,8 млн руб.

По данным пресс-службы судов Югры, подсудимые признаны виновными в совершении ряда коррупционных преступлений, предусмотренных:

ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере);

ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями);

ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий);

ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере);

ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями).

Суд установил, что в декабре 2020 года Елена Абрамова получила от Богдана Богославца взятку в виде ювелирного набора стоимостью свыше 180 тыс. руб. «Взятка была передана за общее покровительство и совершение незаконных действий в интересах субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных Богославцу»,— сообщили в суде.

По данным следствия, Елена Абрамова, в компетенцию которой входил контроль деятельности администрации в сфере градостроительства и земельных отношений, незаконно организовала подготовку и подписание документов о передаче компании и индивидуальному предпринимателю в долгосрочную аренду земельных участков в Нефтеюганске. При этом законных оснований для этого не было.

Фигурантов уголовного дела задержали в октябре 2021 года. По результатам рассмотрения дела суд признал подсудимых виновными. Суд постановил конфисковать в доход государства ювелирный набор, полученный Еленой Абрамовой в качестве взятки.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.