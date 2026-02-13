Покупатели закрывают приложения

Покупатели уходят с маркетплейсов на сайты производителей за более дешевыми товарами. Те дорожают, в частности, из-за высоких комиссий площадок, объясняют селлеры. Сразу несколько продавцов рассказали “Ъ FM”, что суммарно платежи достигают 60% от стоимости товара. Куда теперь будут завлекать клиентов? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прежде маркетплейсы только расширяли долю на рынке. Аналитики Data Insight указывают, что и в этот раз ожидали небольшого, но все же роста, которого не случилось. Сделали продажи убыточными комиссии площадок, считает основатель магазина SkifMusic Борис Колесников:

«Население не богатеет. Люди начинают те же самые товары пытаться найти в другом месте. В любом случае пока еще это не системная история, но в целом она продолжится.

Селлеры будут поднимать цены на товары, а покупатели — искать, где они дешевле».

Самостоятельно наладить логистику очень сложно. Как жалуются продавцы, у специализированных служб доставки нет столько пунктов выдачи, сколько открывается под брендами крупнейших маркетплейсов. По данным Wildberries, совокупное количество ПВЗ за год возросло почти в полтора раза, до 94 тыс. В Ozon по итогам третьего квартала число превысило 78 тыс. Более того, площадки пошли на опережение и, контролируя рынок доставки, предложили уходящим селлерам новые услуги, рассказал гендиректор компании-производителя кожаных аксессуаров Rels Иван Петраков:

«Мы в прошлом году вложили много денег в собственный сайт. Никаких проблем, честно говоря. У Ozon, например, есть сервис альтернативной доставки непосредственно с их склада. Самый важный момент: комиссия за выдачу таких заказов кратко меньше, в пять-шесть раз.

"Яндекс" тоже выпустил альтернативный продукт — конструктор для сайтов. Там у них интегрированная система эквайринга: авторизация происходит через их личный кабинет, то есть по факту они получают от вас пользовательские данные клиентов».

По данным МТС AdTech, лишь десятая часть россиян не пользуются маркетплейсами. Трудно ли увести клиентов на другие площадки? Основатель музея и магазина Nalichniki.com Иван Хафизов рассказал “Ъ FM”, как пытался покинуть одну из крупнейших платформ, но в итоге был вынужден остаться. По его словам, он принял решение сделать товары там сразу на 30% дороже, чем в собственном интернет-магазине:

«Например, на выставке ко мне подходит человек и спрашивает, есть ли наша продукция на Ozon. Я отвечаю, что есть. Он тут же заходит в приложение, видит там цену выше и покупает интересующий его товар на выставке.

Я воспринимаю Оzon как дополнительную рекламу. Да, мои товары занижаются из-за этого в поиске, потому что сотрудники площадки — тоже не дураки, они мониторят цены в сети, видят, что можно купить дешевле. Я проигрываю, они проигрывают, что же делать?

На самом деле, меня удивляет ситуация, когда маркетплейс требует, чтобы прайс был одинаковым. Производитель может продавать у себя на сайте, может — на Оzon. И в случае, если он идет на поводу у площадки, то работает в ноль: она забирает ровно ту разницу, вплоть до цены производства».

Кроме комиссий, в уходе продавцов стоит винить непрозрачность политики некоторых маркетплейсов, заметила соучредитель компании 1753 cosmetics Лана Сосновская-Наленч:

«Где-то в сентябре мы не понимали, что происходит. Карточки, которые стояли на первых продающих страницах, улетели на 40-100-е. Маркетплейс предложил снова платить за рекламу. Мы это делали, но видели, что нас не поднимают в выдаче. Когда появилась информация, что Wildberries купил "Рив Гош" и продает такие товары на своей площадке, всё стало понятно».

В целом доля маркетплейсов в онлайн-заказах за прошлый год сократилась с 80 до 78%. Но даже такое снижение, на два пункта, эксперты уже называют историческим событием.

Александра Абанькова