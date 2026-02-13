«Фонтанка»: две девочки в Петербурге покончили с собой после разговора с мошенниками

Две семиклассницы в Санкт-Петербурге покончили жизнь самоубийством на этой неделе, сообщает «Фонтанка». По информации издания, перед смертью школьницы разговаривали по телефону с мошенниками.

Тело одной девочки было найдено вечером 11 февраля на улице Лагоды. На следующий день на проспекте Буденного было обнаружено дело другой школьницы. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

При изучении телефонов девочек сотрудники правоохранительных органов выяснили, что перед смертью они разговаривали с неизвестными с Украины. В одном из случаев следствие вышло на осужденного мужчину из Хабаровска, паспортные данные которого использовали злоумышленники, пишет «Фонтанка».