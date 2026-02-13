Пермская «дочка» «Газпрома» выплатит подрядчику задолженность на 1,5 млрд рублей

Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение и прекратил производство по иску ООО «Спецмонтажсервис» к АО «Газпром газораспределение Пермь». Истец требовал взыскать с «дочки» «Газпрома» 1,78 млрд руб. по 21 договору подряда, включая проценты за пользование чужими денежными средствами, следует из материалов дела. Согласно определению, ответчик полностью признал перед истцом задолженность на 1,51 млрд руб. в рамках заключенных договоров и обязался перечислить денежные средства в соответствии с графиком платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Согласно мировому соглашению, истец, в свою очередь, прощает ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму, превышающей 50,4 млн руб. и отказывается от исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 219 млн руб. Стороны согласовали также, что в случае нарушения ответчиком срока внесения платеже по установленному графику, истец вправе обратиться в арбитражный суд за исполнительным листом на всю сумму задолженности и процентов. Определение об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу Арбитражный суд Прикамья вынес 11 февраля.

АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечивает функционирование газораспределительной системы региона. Компания эксплуатирует около 16 тыс. км газопроводов.

ООО «Спецмонтажсервис» занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.