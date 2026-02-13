Под Рыбинском обустроят дорогу к месту рождения адмирала Федора Ушакова

В Рыбинском округе Ярославской области планируют обустроить дорогу в деревню Бурнаково, где в 1745 году родился выдающийся флотоводец Федор Ушаков. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в день рождения адмирала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бюст в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Бюст в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Деревня находится в 3,6 км от Хопылева, где адмирал был крещен. В Хопылево за последние годы восстановили церковь Александра Невского и храм Богоявления на Острову, которому передали частицу мощей адмирала, улучшили транспортную доступность, построили инженерные сети и модернизировали электроподстанцию.

«В планах — установка дополнительного дебаркадера для приема круизных теплоходов, обустройство дороги в деревню Бурнаково — место рождения адмирала»,— написал губернатор.

Алла Чижова