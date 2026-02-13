«Ozon Банк» начал выдавать дебетовые карты через банкоматы

«Ozon (MOEX: OZON) Банк» представил собственные банкоматы, которые выдают клиентам дебетовые пластиковые карты. Об этом сообщила пресс-служба компании. Сейчас банкоматы доступны для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

«Рады, что смогли первыми в России реализовать проект по выдаче дебетовых пластиковых карт через банкоматы. Для клиентов это станет еще одним каналом получить карту моментально тогда, когда это удобно»,— сказал председатель правления «Ozon Банка» Андрей Личманов.

Впервые устройства представили на форуме «Финополис» осенью 2025 года. До конца первого квартала 2026 года «Ozon Банк» планирует установить новые банкоматы в 43 населенных пунктах страны. Чтобы получить дебетовую карту, клиенту необходимо зарегистрироваться в «Ozon Банке» и пройти идентификацию через «Госуслуги».