В Тольятти начальник исправительного центра заключен под стражу

Начальник исправительного центра ИК-29 заключен под стражу. Решение принял автозаводской районный суд Тольятти по ходатайству следствия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Руководитель исправительного центра обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Руководитель УФИЦ ФКУ ИК-29 УФСИН России по Самарской области арестован до 4 апреля 2026 года включительно. Постановление суда не вступило в силу.

Георгий Портнов