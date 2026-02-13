Куйбышевская железная дорога перечислила более 20 млрд рублей в бюджеты регионов

Куйбышевская железная дорога за 2025 год перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 20,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба филиала ОАО «РЖД».

Большая часть средств пошла в региональную казну Самарской области — более 14,8 млрд руб. Также были направлены средства в размере более 2,1 млрд руб. в бюджет Башкортостана, более 1,8 млрд руб. — в Татарстан, около 668,1 млн рублей в Ульяновскую область, 667,2 млн рублей в Пензенскую область и 595,4 млн рублей в Республику Мордовия.

Компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Самарской области.

Андрей Сазонов