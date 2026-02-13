Житель Прикамья получил 16 лет особого режима за насилие над несовершеннолетней

В Перми суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого мужчины 1979 года рождения. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он признан виновным по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего). Еще один эпизод его преступной деятельности квалифицирован по ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

«Следствием и судом установлено, что днем 20 сентября 2025 года фигурант, находясь в лесном массиве Орджоникидзевского района, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. Позже, применяя насилие, он напал на другую ранее незнакомую несовершеннолетнюю и совершил в отношении последней иные действия сексуального характера», - говорится в сообщении. По данным следствия, второй потерпевшей удалось оказать злоумышленнику сопротивление и убежать. Личность мужчины была установлена оперативными сотрудниками полиции.

Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.