День, полный суеверий

Суеверный бизнес: пятница, 13-е, каждый раз делит мир на три лагеря. Одни в панике отменяют встречи, другие — хвастаются своей удачей, а третьи проводят день так же, как и все остальные. Так, американские торговые компании каждую пятницу, 13-го, теряют минимум $800 млн из-за спада покупательной активности, отмечают профильные СМИ. А больше всего суеверных людей среди медсестер, продавцов, менеджеров по туризму и рабочих, подсчитывал Superjob.

“Ъ FM” спросил у российских бизнесменов, верят ли они в мистику.

Вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Я атеист и материалист и немножко изучал тему суеверий. По-моему, это из религии идет. Какая-то тяжесть этой даты передается из поколения в поколение, уже не имея практического значения, но оно было». Инвестбанкир Евгений Коган: «Мне в пятницу, 13-го, везет. Если пугаться всякой ерунды, то лучше тогда вообще не работать, не жить на белом свете. Можно как угодно к этому относиться, но поскольку некоторые люди верят, часто это сбывается». Директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «До такого точно не доходило в моей практике, как и среди моих друзей и знакомых, несмотря на достаточно широкое распространение различного рода "специалистов" в нумерологии, астрологии с практиками, дисциплинами. Мне кажется, такие люди в бизнесе вряд ли обречены на длительное успешное существование». Гендиректор компании «Липецкое мясо» Сергей Оганов: «У меня вообще с числом 13 все хорошо: я жил на 13-м этаже, когда-то у меня была комната в общежитии 1301 и так далее. Кроме того, я увлекаюсь историей. В свое время в пятницу, 13-го, казнили всех тамплиеров, поэтому эта дата была объявлена таким страшным днем. Суеверие, больше ничего другого». Совладелец ресторана Delicatessen Вячеслав Ланкин: «Для нас это повод сделать вечеринку. У нас с пятницы на субботу и так хороший день, он сам себя кормит, не надо никаких дополнительных активностей делать. Лучшее — враг хорошего».

Приметы среди бизнесменов, в том числе даже хедлайнеров списка Forbes более распространены. И это не прихоть, а полезная привычка или ритуал, отмечают эксперты. Так, например, Билл Гейтс считает, что работа сложится удачно, если выбрать ноутбук желтого цвета. А Илон Маск верит, что день пройдет успешнее, если отказаться от завтрака. У российских топ-менеджеров свои ритуалы: офисные талисманы, магия чисел и даже проверки сотрудников на удачливость, рассказала заместитель гендиректора кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова:

«Однажды мой заказчик говорил, что не готов видеть главным бухгалтером женщину по имени Ева, потому что Еву он представляет только на острове под пальмами. Точно так же собственник одной из компаний только по нумерологии подбирает людей.

Есть клиенты, которые по-прежнему выбирают сотрудников по сочетанию их месяца и года рождения. Это уже классический подбор, с этим сталкиваются и сторонние HR, и кадровые отделы внутри организаций.

Собственники бизнеса, топы — такие же люди, которые подвержены психологическому воздействию, и в ситуации кризиса хочется верить. А во что, неважно. Сейчас, кстати, даже на известных форумах HR к тарологам выстраиваются очереди. Даже неизвестно, кто популярнее — такие специалисты или спикеры.

Во все темные времена люди верили в какие-то потусторонние силы, которые могут им помочь. Это в чистом виде запрос на помощь, поддержку, и каждый находит ее там, где возможно».

Если вы бизнесмен и у вас тоже есть какие-то необычные ритуалы, пишите в чат-бот в Telegram.

Екатерина Вихарева