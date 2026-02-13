ГК «Первый Трест» возглавил рейтинг застройщиков Башкортостана по объему текущего строительства

«Первый трест» вновь возглавил рейтинг региональных застройщиков по объему текущего строительства по версии Единого ресурса застройщика. Компания занимает первую стройку рейтинга третий месяц подряд.



Сегодня застройщик реализует сразу 7 проектов в Уфе, общая площадь вводимого жилья превышает 372 тысячи кв.м.

Как отмечает генеральный директор АО ГК «Первый трест» Ильдар Гарипов, достижение таких показателей на фоне динамичной конкуренции на рынке Уфы, это результат последовательной реализации стратегии устойчивого развития компании.

«В ближайшей перспективе мы планируем запуск ряда проектов, один из которых будет реализован в рамках КРТ. Статус одного из лидеров отрасли в регионе обязывает нас поддерживать высокие стандарты качества и ответственности перед обществом. Будем стремиться сохранять динамику роста, развивать лучшие практики и вносить вклад в создание комфортной среды проживания для будущих поколений», — говорит господин Гарипов.

ГК «Первый Трест» специализируется на строительстве жилой недвижимости комфорт- и бизнес-класса, а также коммерческой недвижимости. Строительство жилых комплексов ведется в рамках программы проектного финансирования с использованием счетов эскроу ведущих банков России. Ознакомиться с проектами девелопера можно на официальном сайте: 1trest.ru.

Узнать подробнее информацию о проектах компании можно по телефону +73472242530 или в офисах продаж: ул. Рудольфа Нуреева, 5; ул. Цюрупы, 30 (Клубный дом «Соты»).

