Лишь 12% ижевчан будет отмечать День всех влюбленных

Только 12% жителей Ижевска планируют праздновать День святого Валентина. При этом желание праздновать чаще встречается у молодежи до 35 лет — 18%, а среди тех, кто старше — 7%. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом SuperJob с 9 по 10 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

«Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы лишь 8%, а среди еще не состоящих в зарегистрированном браке — 15%»,— говорится в сообщении.

При этом в 2026 году дарить цветы «второй половине» будет 33% мужчин. Такая традиция наблюдается у 38% горожан в незарегистрированных отношениях. Это чаще, чем среди состоящих в браке — 28%. Посещать цветочные магазины будет каждый второй мужчина до 35 лет.

В компаниях праздник почти полностью игнорируется: только 1 из 100 организаций Ижевска планирует отметить 14 февраля.