В Татарстане задержали сотрудника дочерней компании ОЭЗ «Алабуга» за взятку в 3 млн

Сотрудники УФСБ России по Татарстану совместно со службой безопасности ОЭЗ « Алабуга» задержали главного специалиста ООО «Дрейк» (дочерней компании зоны) Марата Рахматуллина. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу ОЭЗ «Алабуга».

По данным пресс-службы, он незаконно получил 3 млн руб. от одного из действующих поставщиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, штраф до стократной суммы взятки и запрет занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Анна Кайдалова