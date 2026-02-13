Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пригородный электропоезд столкнулся с автомобилем в Нижнем Новгороде

Приволжская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения пригородного электропоезда с автомобилем в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 13 февраля.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

По данным прокуратуры, накануне вечером электричка столкнулась с автомобилем Lexus вне железнодорожного переезда. Инцидент произошел в районе улицы Сибирякова на перегоне Костариха — Починки.

О пострадавших не сообщается.

Владимир Зубарев