Пригородный электропоезд столкнулся с автомобилем в Нижнем Новгороде
Приволжская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения пригородного электропоезда с автомобилем в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 13 февраля.
Фото: Приволжская транспортная прокуратура
По данным прокуратуры, накануне вечером электричка столкнулась с автомобилем Lexus вне железнодорожного переезда. Инцидент произошел в районе улицы Сибирякова на перегоне Костариха — Починки.
О пострадавших не сообщается.