Начальника ИК-18 в Нижегородской области арестовали по делу о коррупции

Начальника исправительной колонии №18 в Ардатове обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290), превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Фигурант арестован, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 13 февраля 2026 года.

Как полагает следствие, в 2025 году обвиняемый получил от предпринимателя 104 тыс. руб. за передачу лома черного металла, находящегося на территории колонии и не поставленного на баланс. Ущерб от растраченного имущества колонии оценен в 360 тыс. руб.

В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело — по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Галина Шамберина