Два человека погибли при стрельбе в общежитии университета Южной Каролины

В общежитии Южно-Каролинского университета в городе Оринджберг произошла стрельба. Погибли два человека, еще один пострадал. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Университет объявил о закрытии кампуса примерно в 21:15 12 февраля (05:15 мск 13 февраля), отмечается в заявлении в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Стрельба произошла в одной из квартир студенческого жилого комплекса. Состояние пострадавшего не уточняется.

В октябре на территории кампуса Южно-Каролинского университета произошли две перестрелки, одна из них — в том же студенческом общежитии. Тогда погиб один человек, еще один получил ранения.