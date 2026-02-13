«Т Плюс» планирует увеличить тепловую мощность одной из пермских ТЭЦ

«Т Плюс» договорился с одной из крупных компаний Перми о строительстве дополнительных тепловых мощностей. Об этом вчера на пресс-конференции в Перми заявил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс. «Мы договорились с одним из наших крупных ключевых клиентов и будем строить для него дополнительные тепловые мощности порядка 150 Гкал в час», - отметил он. Реализация проекта намечена на 2027 год. Подробности проекта и название компании господин Сниккарс не раскрыл, отметив, что «речь идет о крупной промышленной компании в Перми».

Он отметил также, что увеличение энерго- и теплопотребления — индикатор развития территории. «С точки зрения развития города Перми мы видим, что это развитие есть. Есть запрос со стороны промышленных потребителей. То, что есть четкие планы развития промышленного производства на территории субъекта — это слаженная работа губернатора, его команды, правительства», — считает энергетик.

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в поселках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала — 1229,3 МВт, тепловая мощность — 5 281,336 Гкал/ч.