В Калуге задержали двух чиновников за получение взятки в 5,5 млн руб.

В Калужской области задержали двух сотрудников федерального казенного учреждения по делу о взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

По данным следствия, 6 февраля заместитель директора и ведущий специалист казенного учреждения получили взятку в размере 5,5 млн руб. от представителя коммерческой организации. Денежные средства были переданы за преимущество при заключении и исполнении договоров на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Во время получения взятки чиновники были задержаны с поличным, сообщили в СКР. По ходатайству следствия фигурантов заключили под стражу. По местам проживания обвиняемых были проведены обыски. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.