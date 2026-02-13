В Бугуруслане жительница предстанет перед судом за оставление двух дочерей без присмотра

В Бугурусланский районный суд направлено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы. Она обвиняется по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь с 17 на 18 декабря прошлого года обвиняемая оставила своих спящих малолетних дочерей без надлежащего присмотра в запертой квартире. В помещении были антисанитарные условия, которые угрожали жизни и здоровью детей. Несовершеннолетние были без присмотра пока соседи не услышали детский плач и не вызвали полицию.

Руфия Кутляева