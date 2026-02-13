Пермяки готовы к сокращенной рабочей неделе только с сохранением зарплаты

В Пермском крае 95% соискателей готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю при тех или иных условиях. Об этом сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Только 1% респондентов не допускают такой возможности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно опросу, 73% опрошенных согласились бы перейти на четырехдневную рабочую неделю, если такое предложение поступит от работодателя, но только при полном сохранении текущей заработной платы. 8% согласны при условии, что количество рабочих часов не увеличится. 10% опрошенных готовы перейти на такой режим работы, соглашаясь на увеличение рабочих часов — с восьми до десяти. 4% готовы перейти с сокращением дохода.

В случае введения в компании четырехдневной рабочей недели самым удобным графиком 55% опрошенных жителей Прикамья называют «сжатую неделю», то есть четыре рабочих дня по десять часов при сохранении заработной платы. 14% предпочли бы работать четыре дня по восемь часов со снижением дохода. 23% респондентов не принимают ни один из вариантов, а для 8% главным остается наличие трех выходных подряд.

33% опрошенных считают вероятным переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшие 3–5 лет.