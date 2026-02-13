Вынесен приговор по делу о ДТП с двумя погибшими в Республике Алтае

Чемальский районный суд Республики Алтай вынес приговор в отношении 66-летнего местного жителя. Он признан виновным в ДТП, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

По данным материалов дела, трагедия произошла осенью 2025 года. Тогда подсудимый, двигаясь на скорости, «не обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением автомобиля», не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в дерево. В результате двое пассажиров погибли на месте происшествия. Они не были пристегнуты ремнями безопасности, уточнили в надзорном ведомстве.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему два года колонии-поселения и на такой же срок запретил управлять автомобилем.

Михаил Кичанов