«Роскосмос» показал, как выглядит снежный циклон над Москвой

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок снежного циклона, который принес в Москву снегопад. Фотографии получены со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

По данным Гидрометцентра России, снегопад продлится до конца выходных и может возобновиться 16 февраля. В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за развития циклона.

Температура воздуха в столице 13 февраля может вырасти до +1... +3°, в Подмосковье — до -1... +4°, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. 14 февраля ожидается мокрый снег с дождем. Ночью температура составит 0…+2°, днем — +1…+3°. Причиной осадков стало поступление в Центральную Россию теплых воздушных масс из Атлантики, которые и принесли оттепель.