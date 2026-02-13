Филипп Киркоров, «Мирас», «Маскарад» и «Король и Шут. Навсегда»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Филипп Киркоров, ансамбль «Мирас», группы Plazma и «ПилОт». В театрах покажут «Взрослые игры», «Маскарад», «Седина в бороду, или Невеста из Имеретии» «Золушку». Поклонников кулачных боев ждут на турнире Prime FL. В кинотеатрах — «Сказка о царе Салтане», «Горничная», «Левша», «Король и Шут. Навсегда» и другие фильмы.

Концерты

Филипп Киркоров выступит 14 февраля в «Уфа-Арене». В программе — грандиозная сценография, завораживающие спецэффекты, множество ярких костюмов и неповторимых образов. И, конечно же, культовые песни, которые знают и любят все: «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Я за тебя умру», «Единственная моя», «Атлантида» и многие другие.

16 февраля в Городском дворце культуры выступит ансамбль песни и танца «Мирас». Каждое представление ансамбля — яркое событие, мини-спектакль, а каждый концерт — не только впечатляющее зрелище, но и живое звучание души народа.

18 февраля в ресторане «Максимилианс» состоится концерт группы Plazma. За 32 года творчества коллектив выпустил шесть студийных альбомов. В Уфе группа, в которой по-прежнему участвуют Роман Черницын и Максим Постельный, исполнит перед своими поклонниками лучшие песни, написанные за три десятилетия.

19, 20 и 21 февраля в Уфе выступит певица Иркэ. В первый день заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана выступит в ДК «Моторостроитель», а в следующие — во Дворце молодежи. Иркэ выпустила шесть авторских альбомов и неоднократно была лауреатом фестиваля «Татар жыры».

20 февраля в «Огнях Уфы» можно будет потанцевать на татарско-башкирской дискотеке «Яшьлек Party». Перед гостями выступят Марат Яруллин, Альфина Азгамова, Baby Ti, Krayse, Скани, DJ Idrisov. Кроме танцев организаторы обещают сюрпризы, подарки и розыгрыши.

Рок-группа «ПилОт» отметит 15-летие альбома «Осень» 20 февраля в «Dom печати». В 2011 году тур в поддержку альбома «Осень» по разным причинам получился небольшим — группа успела выступить в его рамках буквально в двух десятках городов. Теперь настало время исправить это досадное недоразумение, говорят музыканты.

Спектакли

Завтра, 14 февраля, в Городском дворце культуры покажут спектакль «Взрослые игры» по пьесе Марка Камолетти «Пижама на шестерых». Семейная жизнь одной благополучной четы однажды превращается в запутанный клубок отношений, где вся интрига строится на непрекращающихся недоразумениях. Главный герой пьесы, чтобы не оставлять свою любовницу одну в ее день рождения, предлагает провести этот день в его загородном доме. И как положено во французской комедии, все пошло не совсем по задуманному плану. В ролях: Джемал Тетруашвили, Павел Гайдученко, Екатерина Иванова, Павел Прилучный и другие.

17 февраля в Русском драматическом театре состоится «Маскарад». История постановок одноименной драмы Михаила Лермонтова насчитывает более полутора веков — жизнь за это время кардинально переменилась, однако пьеса ни в коей мере не сдала своих репертуарных позиций и остается одним из самых востребованных произведений русской драматургии не только в России, но и во всем мире. В ролях: Айгуль Шакирова, Александрина Баландина, Николай Рихтер, Татьяна Ахроменко и другие.

18 февраля в Молодежном театре представят спектакль «Седина в бороду, или Невеста из Имеретии». Дети овдовевшего Бекины испуганы: отец решил вновь жениться! А если появится новый наследник, то все придется делить — и дом, и сад, и корову. Тогда они пытаются найти ему невесту сами. В итоге побеждают добро и любовь двух уже немолодых людей. Режиссер: Мусалим Кульбаев. В ролях: Ренат Фатхиев, Светлана Бронникова, Андрей Ганичев, Любовь Никитина, Людмила Воротникова и другие.

«Золушка» взойдет на сцену Молодежного театра 19 февраля. Красивая сказка Шарля Перро рассказывает о Золушке, которая по взмаху волшебной палочки превращается в принцессу. Сказка заставляет поверить в чудо и добро. В нашей жизни и в нашем спектакле повторяются такие же чудеса. В ролях: Эльвира Шрайнер, Карина Ярмеева, Ренат Фатхиев, Любовь Никитина и другие.

20 февраля в Башкирском государственном театре драмы — комедия «Зятек». События разворачиваются вокруг главного героя — Гиззата, который вместе с другом уезжает в город на заработки. Городские богачи сразу приглядели в трудолюбивом, скромном парне потенциального жениха для своих нерадивых дочерей. У Гиззата появляется заманчивый шанс стать богатым. Поддастся искушению главный герой или устоит перед соблазном? В ролях: Алмаз Юсупов, Гузель Янбердина, Айгиз Баймухаметов, Хурматулла Утяшев и другие.

В тот же вечер в Русском драматическом театре состоится показ спектакля «Бешеные деньги» по пьесе Александра Островского. История красавицы Лидии, не страдающей от недостатка мужского внимания. Она пренебрегает своими поклонниками, далеко не каждого из них подпуская на расстояние протянутой для поцелуя руки. Это продолжается до тех пор, пока она не узнает, что отец ее разорен, а мать более не может получить кредит — тут героиня становится менее избирательной и определяет привлекательность своих кавалеров с точки зрения их достатка. В ролях: Татьяна Макрушина, Сергей Михеев, Дарья Филиппова, Олег Сальцын, Вячеслав Виноградов, Ольга Лопухова, Александр Степанов, Олег Шумилов.

Спорт

Завтра, 14 февраля, во Дворце спорта встретятся бойцы в рамках турнира Prime FL. чемпион Prime родом из Башкирии, один из рекордсменов по кулачным боям — Ильнар «Хантер» Ишимбаев, проведет пятираундовый реванш против Суламбека «Алого Зверя» Шахгириева. Также в этот вечер на ринг выйдут экс-обладатель перстня Top Dog — Иса «Тандовский» Исаев и Тигран «Бруклин» Матевосян. Экс-чемпион Top Dog Марсель Ханов схлестнется с Сергеем «Тату-Гориллой» Хрисановым, а чемпион гран-при Reels Fighting и GFC Алисафа Мардалиев встанет против полуфиналиста Hype Reality Ерасыла Акранбека.

Кино

Премьера фэнтази «Сказка о царе Салтане». Остановившийся на постой в деревенском доме царь Салтан влюбляется в милую, добрую и простую девушку Аннушку. Аннушка выходит замуж за царя и рожает ему сына. Ее сестрам и мачехе посчастливилось словно по мановению волшебной палочки вслед за Аннушкой оказаться в царском дворце. Но сестры и мачеха не ценят своего счастья, желают большего и закручивают интригу. Пока Салтан находится в отъезде, они подменяют письмо и выставляют в дурном свете перед царе Аннушку и новорожденного наследника. Салтан в бешенстве, но велит ждать своего возвращения, однако письмо с приказом снова подменяют. В результате царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан на верную погибель. В ролях: Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев и другие.

Триллер «Горничная» — экранизация одноименного бестселлера Фриды Макфадден (2022). Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Но за закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее. Чем ближе Милли подбирается к шокирующей разгадке, тем очевиднее становится: ее собственные тайны тоже не останутся в тени. В ролях: Сидни Суини, Аманда Сайфред, Дон Ди Петта, Микеле Морроне и другие.

Фэнтези «Король и Шут. Навсегда». Панк-вселенной «Короля и Шута» грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей — друзей, разделённых смертью… Горшка и Князя. В ролях: Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков, Вера Вольт и другие.

Приключения «Левша». Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огареву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы. В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие.