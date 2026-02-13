На астраханского чиновника завели дело из-за срыва реконструкции водопровода в трех селах

Астраханские следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника УКС, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Красноярского района. Должностное лицо подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

В Астраханской области чиновник сорвал реконструкцию водопровода в трех селах

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» В Астраханской области чиновник сорвал реконструкцию водопровода в трех селах

По версии следствия, чиновник ненадлежащим образом организовал исполнение госконтракта на проектирование реконструкции водопровода в селе Забузан и поселках Солнечном и Воробьевском. В установленный срок фигурант не предоставил подрядчику необходимые данные, что продлило срок выполнения работ и привело к расторжению контракта без исполнения.

Из-за бездействия госслужащего стоимость проектных работ увеличилась на 2 млн руб., а также были нарушены права жителей на получение качественных ЖКУ. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова