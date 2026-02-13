Руководитель УБК МВД по Татарстану Руслан Гумеров не призывал к блокировке Telegram, как ранее сообщалось в некоторых СМИ. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

МВД по Татарстану опровергло сообщения о призыве блокировать мессенджеры

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ МВД по Татарстану опровергло сообщения о призыве блокировать мессенджеры

В ведомстве пояснили, что в ходе пресс-конференции, посвященной раскрытию и профилактике преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, руководитель подразделения, отвечая на вопрос журналиста о влиянии замедления работы мессенджеров и сервисов обхода ограничений на снижение дистанционных хищений, допустил, что такие меры теоретически могут повлиять на ситуацию.

Ранее в СМИ появилась цитата господина Гумерова о том, что у Роскомнадзора еще есть работа, и если запретить VPN-сервисы и ограничить работу мессенджеров, оставив только Max, это поможет во многом решить проблему IT-преступлений.

В МВД подчеркнули, что оценок о необходимости блокировки конкретных сервисов спикер не высказывал, и призвали представителей СМИ корректно интерпретировать комментарии должностных лиц.

Анна Кайдалова