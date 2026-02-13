Влюбленность стала хуже продаваться

Спрос на популярные тематические товары к 14 февраля, Дню святого Валентина, называемому также Днем всех влюбленных,— цветы, конфеты и подарочные сертификаты — сократился на 6–8% год к году. Это связано со стремлением потребителей рационализировать расходы. В таких условиях базовый подарочный набор подорожал только на 7% за год, до 5,67 тыс. руб. Зато заметно вырос интерес к туристическим поездкам в околопраздничные дни.

В период с 1 по 11 февраля число покупок букетов цветов сократилось на 6% год к году, шоколадных конфет и подарочных сертификатов — на 8%, подсчитали аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) в преддверии 14 февраля. В компании Flowwow видят снижение спроса в отдельных категориях праздничных товаров. Продажи мягких игрушек 1–11 февраля сократились на 14% год к году, капкейков — на 6%. Букетам из клубники удалось показать только незначительный рост — на 5% за год.

В Wildberries говорят об умеренном интересе российских потребителей к празднованию Дня святого Валентина.

Продажи тематических товаров на платформе за 1–11 февраля к концу января увеличились на 14% в денежном выражении. Год к году рост достиг 23%. Спрос на декоративную косметику в натуральном выражении прибавил 10% к январю и на 5% к февралю прошлого года. Товары для взрослых в преддверии праздника стали покупать на 6% чаще, чем две недели назад. Средний чек по большинству подарочных категорий товаров снизился на 1–4%, добавляют в Wildberries.

В «Иль де Ботэ» “Ъ” пояснили, что не фиксируют в этом году выраженного пика спроса в преддверии 14 февраля. «Для клиентов праздник носит скорее эмоциональный, чем масштабный коммерческий характер»,— отметили там. Основатель сети ресторанов «Раковая» Евгений Ничипурук говорит, что бронирования в этом году идут чуть хуже, чем в прошлом. Хотя посадка, по его мнению, все же будет полной, в том числе за счет удачного дня недели: 14 февраля в этом году приходится на субботу.

Эксперты «Чек Индекса» связывают снижение продаж подарочного ассортимента со стремлением потребителей сократить траты на празднование 14 февраля.

Праздничный пафос Дня всех влюбленных продолжает нивелироваться рационализацией расходов и обывательским подходом к знакам внимания, констатируют там. Коммерческий директор «Иль де Ботэ» Наталья Засецкая замечает, что клиенты, покупая к 14 февраля подарки, демонстрируют более рациональное поведение, в том числе заранее формируют список.

Играть роль может и переменчивое отношение россиян к самому Дню святого Валентина. Согласно опросам ВЦИОМа, в 2025 году праздником для себя его считали 30% граждан. В 2023 году значение было ниже — 26%, а, например, в 2005 году достигало 51%. Лучше к празднику относятся потребители, родившиеся в 2001 году и позднее: среди них его отмечают 52%. Меньше всего это значение у «старших миллениалов» (1982–1991 годы рождения) — 27%.

В условиях снижения или стагнации спроса стоимость празднования 14 февраля показала лишь инфляционный рост. В «Чек Индексе» отмечают, что условный «джентльменский набор» для свидания, включающий букет цветов, два билета в кино и коробку конфет, в этом году обходится в среднем в 5,67 тыс. руб. Год к году значение выросло только на 7%. Средний чек при приобретении подарочных сертификатов прибавил 4% за год, до 3,2 тыс. руб., шоколадных конфет — 5%, до 630 руб., цветов — 9%, до 3,83 тыс. руб. Билет в кино 1–11 февраля стоил в среднем 583 руб., подорожав год к году на 6%.

Несмотря на нарастающий потребительский скепсис, растущей категорией оказались туристические поездки.

Аналитики TravelLine подсчитали, что число гостиничных бронирований в России на праздничные выходные (14–16 февраля) выросло на 11,6% год к году. Основной спрос распределился между Москвой и Подмосковьем, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и Татарстаном. Суммарно топ-5 регионов сформировали 57,6% продаж. Оживление, впрочем, может быть связано с повышением доступности краткосрочных поездок. Средняя стоимость ночи на 14–16 февраля в России снизилась на 3,6% год к году, до 10,4 тыс. руб., замечают в TravelLine.

Александра Мерцалова, Виктория Колганова, Мария Бархатова