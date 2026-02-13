«Водоканал» не нашел подрядчика на реконструкцию систем водоочистки в Старой Ладоге

ГУП «Водоканал Ленинградской области» не может провести конкурс на реконструкцию водоочистных сооружений в Старой Ладоге с начальной ценой 1,29 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург».

Закупка, предполагающая также разработку проектной документации, заблокирована жалобами участников. Первой поступила претензия от петербургского ООО «Граффит Строй», которое еще в 2017 году получило аналогичный контракт на 300 млн рублей, но не смогло его завершить.

Компания настаивает, что виной тому — бездействие самого заказчика, не предоставившего разрешение на строительство и игнорировавшего запросы подрядчика. ФАС частично признала доводы обоснованными и выдала предписание устранить нарушения.

Позднее вологодское ООО «АСМ» указало на еще одно несоответствие: заказчик не принимает к оценке договоры по капремонту и сносу, хотя это прямо разрешено законом. Антимонопольная служба согласилась и с этим доводом, однако новое предписание выдавать не стала — заказчик уже корректировал документацию по предыдущему делу.

Сейчас прием заявок продлен до 26 февраля. Аналогичная ситуация разворачивается и вокруг контракта на реконструкцию канализационных очистных сооружений в том же районе стоимостью 903,6 млн рублей — туда тоже поступили жалобы от тех же компаний.

В «Граффит Строй» подчеркивают системность проблемы: заказчик не выполняет обязательства по допсоглашениям, инициирует новые торги на те же объекты и создает почву для повторного расходования бюджетных средств. В самом «Леноблводоканале» ситуацию пока не комментировали.

Андрей Маркелов