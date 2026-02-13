В Ровном из-за аварии 165 домов остались без газа, развернуты ПВР

В рабочем поселке Ровное Саратовской области произошла авария на газораспределительном оборудовании, возник пожар. Огонь повредил три нежилых помещения и затронул два жилых. Пострадавших нет, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В р.п. Ровном произошла авария на газораспределительном оборудовании

Фото: прокуратура Саратовской области В р.п. Ровном произошла авария на газораспределительном оборудовании

Фото: прокуратура Саратовской области

На данный момент пожар ликвидировали. В 165 частных домах на ул. Свободы приостановлена подача газа. Жителей направили в ПВР в физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» и детском саду и предоставили им горячее питание.

На место аварии выехал зампрокурора Ровенского района Никита Ляхов. Проводится проверка.

Марина Окорокова