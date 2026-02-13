Рядом с аэропортом Казани планируют построить аутлет за 1,5 млрд рублей

В Большекабанском сельском поселении Лаишевского района Татарстана планируют построить торговое пространство в формате аутлета. Объем инвестиций превысит 1,5 млрд руб., сообщает РБК Татарстан.

Проект предполагает создание комплекса в виде отдельного городского пространства с улицами и зданиями. Площадка будет расположена в двух минутах езды от международного аэропорта Казани.

Как сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, на территории предусмотрят рестораны, кафе, детские площадки, транспортную инфраструктуру и парковку.

Анна Кайдалова