В Оренбуржье суд обязал предприятие устранить нарушения в сфере экологии

Бугурусланский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал предприятие, обеспечивающее население Бугуруслана питьевой водой, устранить нарушения в сфере экологии. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации ведомства, предприятие допускает сброс недостаточно очищенных сточных вод в р. Большой Кинель. Лаборатория ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» неоднократно фиксировала факты превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Во время проверки обнаружены и другие нарушения. Так, на учет не поставлен объект, не внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду, не проведены мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, инвентаризации источников выбросов, а также производственный экологический контроль.

Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 8.1, 8.2, 8.13, 8.14, 8.46 КоАП РФ с назначением штрафов на общую сумму 50 тыс. руб.

Руфия Кутляева