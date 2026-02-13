Жильцы аварийных домов в Башкирии смогут получить компенсацию вместо квартир

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести изменения в правила расселения аварийных домов, закрепив возможность выплачивать жильцам сносимых зданий денежную компенсацию. Сегодня расселяемые могут получить благоустроенное жилье по договору социального найма.

Установление случаев выплаты и размера денежного возмещения возложат на правительство республики, в то же время компенсация будет назначаться только с письменного согласия жильца

В пресс-службе парламента подчеркивают, что право выбора позволит гражданам принять решение, больше соответствующее «их жизненным обстоятельствам и планам», так как денежное возмещение можно будет направить на переезд в другой город или использовать как первоначальный взнос при покупке большей жилплощади в ипотеку.

Законопроект получил поддержку комитета Курултая по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Его вынесут на голосование депутатов на ближайшем пленарном заседании парламента.

Майя Иванова