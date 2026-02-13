FT: Трамп планирует снизить пошлины на изделия из алюминия и стали

Президент США Дональд Трамп планирует снизить пошлины на стальные и алюминиевые изделия. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источников, решение связано с заявлением Минторга и торгового представительства США о том, что от пошлин страдают американские потребители. Из-за введенных налогов выросли цены на формы для выпечки, а также на банки для продуктов питания. FT пишет, что, несмотря на заявления господина Трампа, пошлины оплачивают граждане США, а не иностранные компании.

10 февраля 2025 года Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин в размере 25% на все виды стали и алюминия, поставляемые в США. Меры вступили в силу в марте и распространялись на поставки из всех стран без общих исключений. В июне того же года американский президент подписал распоряжение об увеличении пошлин на импортируемые сталь и алюминий с 25% до 50%. Это решение было объяснено угрозой национальной безопасности и, как заявлялось, должно помочь отрегулировать импорт металлов.