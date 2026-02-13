Регфонд Башкирии выделит до 6,6 млн рублей на ДМС для сотрудников
АО «Региональный фонд» (принадлежит правительству Башкирии) собирается заключить договор добровольного медицинского страхования (ДМС) для годового обслуживания до 55 человек. Документация о запросе предложений опубликована на портале госзакупок.
Под страховку попадают 11 видов медицинской помощи: стоматология, санаторно-курортное лечение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, скорая помощь, помощь на дому, экстренная и плановая госпитализация, комплексное дородовое наблюдение за беременными, родовспоможение, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, экстренная и неотложная помощь на территории всей страны, телемедицинские услуги. Кроме того, в программу войдут диагностические исследования на коронавирусную инфекцию, а также лечение ковида.
Услуги «Региональный фонд» оплатит за свой счет.