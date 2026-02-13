Администрация Перми может централизировать организацию питания в детсадах

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал инцидент, произошедший в детском саду №394, где были зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. Как написал мэр в своих соцсетях, сейчас администрация прорабатывает вопрос о централизации системы питания в образовательных учреждениях, «чтобы повысить качество услуг и минимизировать риски в будущем». «Именно поэтому сейчас заключаются годовые контракты с поставщиками, в которых четко прописаны требования. В случае каких-либо нарушений или несоответствий договор моментально будет расторгнут», — отметил господин Соснин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, 11 февраля семь воспитанников детского сада №394 были госпитализированы с признаками кишечной инфекции. По факту отравления детей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также Орджоникидзевский районный суд приостановил деятельность организатора питания в дошкольном учреждении ООО «Май-М» на 30 суток.