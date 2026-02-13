В Уфе работникам стоматологической клиники с ноября не платили зарплату

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в стоматологической клинике.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии, руководство клиники с ноября прошлого года не выплачивает зарплату двоим работникам, долги перед ними превысили 230 тыс. руб. При этом у организации были средства на погашение задолженности, но они использовались на другие цели.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и предпринимают меры для возмещения задолженности перед потерпевшими, резюмируют в пресс-службе ведомства.

Майя Иванова